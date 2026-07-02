I turisti occupano la piazzola, l’elisoccorso deve atterrare da un’altra parte

I turisti stavano prendendo il sole

Il Soccorso alpino del Veneto ha raccontato di un elicottero di soccorso nel Bellunese che non ha potuto atterrare a causa di alcuni turisti che stavano prendendo il sole distesi sull’elisuperficie. È successo il 21 giugno: l’apparecchio Leone era diretto verso uno dei numerosi rifugi presenti sulle Dolomiti per prestare soccorso a una persona che aveva accusato un malore. Si stava apprestando ad atterrare sulla piazzola d’emergenza, facilmente riconoscibile dalla grande «H» dipinta a terra.

L’elisoccorso e i turisti

Ma in quel momento 10 turisti distesi al sole non si sono mossi di un millimetro all’avvicinarsi dell’elicottero. Che ha dovuto modifciare la rotta. Il Soccorso alpino che sui social ne ha approfittato anche per «strigliare» i gestori dei rifugi: «Sappiamo che sono continuamente impegnati, ma li invitiamo cortesemente a controllare le piazzole invitando eventuali occupanti a lasciarle libere».Dario Bond, assessore alla montagna del Veneto, si è arrabbiato: «Siamo di fronte a un comportamento che definire incivile è riduttivo: è inammissibile che ci siano persone che non capiscono che le piazzole di atterraggio non sono “spiagge di cemento”. Per chi mette a rischio la salute degli altri, mancando così di rispetto anche ai nostri monti, servono sanzioni pesantissime».