Cara Delevingne e Amber Heard, perché Johnny Depp «era impazzito» per colpa loro. La voce su Musk e la confessione: «C’è stato qualcosa»

«Sì, siamo state invischiate», dice la modella e attrice che ammette di aver avuto una relazione con l'ex moglie di Johnny Depp. Lui gelosissimo, aveva sospetti già anni prima del divorzio. Cosa è successo tra le due e il gossip su Musk, che lui ha più volte smentito

Se per qualcuno era ancora un segreto, arriva la conferma che toglie ogni dubbio. Cara Delevingne ha ammesso ufficialmente di aver avuto una relazione con Amber Heard, confermando le voci che circolavano da anni. A raccontarlo è stata lei stessa ospite del The Louis Theroux Podcast, dove ha spiegato che il legame è nato proprio nel periodo in cui l’attrice stava attraversando il difficile divorzio da Johnny Depp. Delevingne ha anche confermato quanto si sospettava da tempo sul comportamento dell’ex marito di Heard, raccontando che sul set fosse letteralmente «fuori di sé dalla gelosia», pur precisando che all’epoca tra lei e Amber non era ancora scattato nulla.

Cosa è successo sul set di London Fields tra Depp e Delevingne

Il retroscena riguarda le riprese di London Fields, produzione complicata girata tra il 2013 e il 2015 e nella quale anche Depp compariva con un cameo. Incalzata da Theroux sulla presunta ossessione dell’attore all’idea che Amber potesse finire a letto con lei, Delevingne ha risposto senza troppi giri di parole: «Penso che fosse piuttosto fuori di sé dalla gelosia». Ha però voluto chiarire che si trattava di sospetti infondati, visto che la loro storia sarebbe iniziata solo più avanti, a divorzio ormai concluso: «Nulla stava accadendo in quel momento. Più tardi, dopo che hanno divorziato, è successo, suppongo, no, non lo suppongo, lo so». La vicenda tra Depp e Heard si è chiusa da tempo con un accordo economico dopo il processo per diffamazione del 2022, mentre l’attrice oggi vive a Madrid con i tre figli, tra cui i gemelli nati nel maggio 2025.

Cara Delevigne e i suoi problemi con le dipendenze

Amber Heard, Elon Musk e il presunto incontro a tre

Quando il discorso si è spostato sulla natura esatta del rapporto, Delevingne ha usato una parola precisa, «invischiate», riferendosi al periodo del divorzio di Heard. Ha però aggiunto che l’attrice, in quel momento, era coinvolta anche con altre persone, un riferimento neanche troppo velato a Elon Musk, con cui Heard avrebbe avuto una relazione ufficializzata nell’aprile 2017 ma di cui si vociferava già dall’estate 2016. Come ricostruisce il Fatto quotidiano, quando è stato fatto il nome del fondatore di Tesla parte del conduttore Theroux, Delevigne ha risposto: «Ecco, appunto». Nel 2020, durante una deposizione legata alle cause tra Depp e Heard, in tribunale si era parlato di un presunto incontro a tre tra Musk, Heard e la stessa Delevingne, ipotesi che il miliardario aveva poi smentito a Page Six.

I can't believe we're ending the Pride Month with Cara Delevigne confirming she dated Amber. At last she debunked the cheating claims but girl you're kinda late idc pic.twitter.com/5PRUvlisUd — Yaren🧜🏻‍♀️ (@yarenmermaiding) June 30, 2026

Il coming out di Delevingne e la fine della vicenda Depp-Heard

Le dichiarazioni arrivano a poche settimane dal coming out pubblico di Delevingne come lesbica, avvenuto a maggio a Londra durante un concerto di Rosalía. Nel podcast Call Her Daddy, la modella aveva già raccontato come le prime esperienze con le amiche l’avessero aiutata a capire il proprio orientamento, ricordando anche gli anni da modella per Victoria’s Secret vissuti mentre nascondeva ancora la propria identità.