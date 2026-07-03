Iran, i funerali di Ali Khamenei a Teheran

20 milioni parteciperanno. Inviate le delegazioni di 100 paesi

La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Le cerimonie si concluderanno con la sua sepoltura presso il santuario dell’Imam Reza nella sua città natale di Mashhad. Si prevede che fino a 20 milioni di persone parteciperanno ai funerali, che si preannunciano come i più grandi nella storia dell’Iran.

Le delegazioni

Quasi 100 paesi, tra delegazioni ufficiali, personalità e gruppi popolari, parteciperanno ai funerali di Khamenei. Sono presenti delegazioni ufficiali provenienti dall’Europa orientale, ma «i paesi europei che si sono schierati a sostegno della guerra contro la Repubblica islamica non sono stati invitati», ha fatto sapere il ministero degli Esteri. Il complesso della Grande Moschea rimarrà aperto giorno e notte fino a lunedì, afferma Afp. Una processione con la salma di Ali Khamenei sfilerà per le strade di Teheran prima di raggiungere la città santa di Qom martedì. Tra le personalità attese l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il primo ministro pakistano Shebaz Sharif. La Cina sarà rappresentata da un alto funzionario parlamentare, He Wei.

I media

I media iraniani stanno dando conto delle delegazioni che in queste ore stanno rendendo omaggio a Khamenei. Si tratterebbe di studiosi religiosi e intellettuali indonesiani e afghani, ma c’è anche il presidente della Regione del Kurdistan iracheno, i membri delle Forze di Mobilitazione Popolare, i rappresentanti del “Fronte di Resistenza”. Altre immagini mostrano il primo Ministro armeno arrivare in Iran. Secondo l’agenzia iraniana Isna intellettuali provenienti da Malesia, Libano, Afghanistan, Norvegia, Pakistan, Russia, Tunisia, Senegal, India, alcuni paesi dell’America Latina, Argentina e Messico rendono omaggio al leader martire della rivoluzione.

Pezeshkian

«La testimonianza del grande Leader iraniano ha impresso un profondo dolore nei cuori di tutto il nostro popolo, della comunità islamica e di tutti i liberi del mondo. Questa ‘ascesa rossa’ (martirio, ndr) non è la fine del cammino, ma l’inizio di una nuova stagione di solidarietà e resistenza», ha scritto sui social l presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in vista delle esequie della Guida Suprema Ali Khamenei. «Ora che l’Iran, terra di epopee senza fine, si appresta a salutare il devoto servitore dell’Islam e della Rivoluzione invito tutti i cittadini, di qualunque etnia, fede, inclinazione e orientamento politico, a partecipare con entusiasmo, fermezza e in modo storico, dipingendo un’immagine indelebile di unità nazionale e fedeltà agli alti ideali del sistema islamico».