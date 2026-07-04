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Si tuffa in mare per salvare i figli gemelli, poi si sente male e muore: la tragedia in Salento

04 Luglio 2026 - 18:09 Alba Romano
otranto padre muore
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Il dramma a Otranto in una giornata di vento fore e acque agitate: l'uomo colpito da malore si chiamava Gennaro Cagnazzo
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Un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, è morto dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, che si trovavano in difficoltà mentre facevano il bagno in un tratto di mare agitato a Otranto, nella zona della Castellana. Secondo quanto ricostruito, la tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi 4 luglio lungo la costa salentina, in una giornata caratterizzata da forte vento e condizioni del mare particolarmente pericolose. Dopo essere riuscito a riportare in salvo i bambini a riva, l’uomo si è sentito improvvisamente male e si è accasciato. I soccorsi sono stati immediati, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi dell’arresto cardiaco

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme a personale del lido e a passanti che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma senza esito. Secondo le prime ricostruzioni, il 54enne sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco, forse dovuto allo sforzo e alla tensione del salvataggio dei piccoli. Sono arrivati anche la Guardia costiera e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

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