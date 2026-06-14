Tragedia a Licata, bambina di 7 anni si sente male in spiaggia e muore: cos’è successo

La piccola ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciata all'improvviso. La dinamica dell'accaduto

Una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa è morta dopo un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marianello, a Licata, in provincia di Agrigento. La piccola, che secondo quanto riferito aveva già problemi di salute, si è accasciata all’improvviso sull’arenile senza che i presenti potessero intervenire tempestivamente per evitarne il decesso.

Cos’è successo

I sanitari del 118, giunti subito sul posto anche con l’elisoccorso atterrato sulla banchina, hanno tentato ripetutamente le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato vano. La bambina, infatti, è stata colpita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Il decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’intervento.

Il trasporto della salma

Successivamente, la salma è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove si trova l’obitorio. La tragedia ha scosso i bagnanti presenti e l’intera comunità locale. «Ho appena saputo della tragedia. Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia», ha dichiarato il sindaco Angelo Balsamo, esprimendo il cordoglio della città.