Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, 55enne assolto dai giudici: «È il suo corpo a produrre alcol»

L'uomo è affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una condizione estremamente rara che porta alcuni microrganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo

Era finito a processo con l’accusa di «guida in stato di ebbrezza», ma è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni che, quattro anni fa, era uscito di strada per colpa di una nutria. Astemio e diabetico, non aveva bevuto neppure una goccia di alcol. Eppure, gli esami avevano rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti: patente sospesa, procedimento penale e, alla fine, anche la perdita del lavoro, visto che svolgeva un’attività notturna per la quale l’auto era indispensabile.

La vera causa del risultato dell’alcoltest

Solo in seguito – scrive il Corriere della Sera – è emersa la vera causa del risultato dell’alcoltest. Il 55enne è affetto dalla sindrome dell’autobrewery (ABS), o sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microrganismi presenti nell’intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. La sera dell’incidente aveva semplicemente mangiato una pizza con il figlio.

Il ritiro della patente

Una ventina di giorni dopo gli accertamenti, un agente della Polizia locale si è presentato a casa per ritirargli la patente. L’uomo si è opposto, sostenendo di non essere né un alcolista né un consumatore abituale di alcol. Per dimostrare la patologia, però, è stato necessario affrontare un lungo iter diagnostico che ha impedito di presentare ricorso nei termini previsti.

Gli accertamenti e il processo

Gli accertamenti sono stati eseguiti all’ospedale di Cremona. Il test consisteva nell’assunzione di una soluzione ricca di carboidrati, equivalente a due forchettate di pasta, per verificare l’eventuale produzione endogena di alcol. Il 24 maggio 2022 l’ospedale ha certificato un quadro compatibile con la sindrome della fermentazione intestinale. Nel frattempo però il procedimento penale aveva fatto il suo corso. In aula la difesa ha sostenuto che il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della strada presuppone la guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcoliche, circostanza che nel caso del 55enne non si era verificata. L’uomo, infatti, non aveva bevuto né quella sera né in altre occasioni, essendo astemio, e l’elevato tasso alcolemico era riconducibile esclusivamente alla rara patologia da cui è affetto.

Di che patologia si tratta?

A sostegno della tesi difensiva sono state prodotte anche pubblicazioni scientifiche sulla cosiddetta sindrome dell’auto-birrificazione. Descritta per la prima volta in Giappone nel 1952, la patologia è estremamente rara e si manifesta quando alcuni microrganismi intestinali fermentano i carboidrati producendo etanolo. Condizioni come diabete, malattie epatiche, disturbi della motilità intestinale e patologie infiammatorie dell’intestino possono favorirne l’insorgenza.

Foto copertina: ANSA/LUCA ZENNARO | Controlli degli agenti della Polizia Stradale di Genova, dopo le novita’ del Codice della Strada 2024. Genova, 19 dicembre 2024