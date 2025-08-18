Castelfranco Veneto, positivo all’alcoltest chiama il padre per farsi venire a prendere ma anche lui arriva ubriaco

Fermato a Castelfranco Veneto per guida in stato di ebbrezza, un giovane ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Ma anche lui, giunto sul posto al volante della propria auto, è risultato positivo all’alcoltest. Entrambi denunciati e senza patente

Doveva essere il consueto intervento di un genitore chiamato a tirare il figlio fuori dai guai. E invece si è trasformato in un singolare episodio tragicomico. È quanto accaduto a seguito di un normale controllo stradale a Castelfranco Veneto, dove padre e figlio sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e si sono visti ritirare la patente. Il primo a essere fermato è stato il giovane automobilista, sottoposto ad alcol test dalla polizia stradale dopo aver destato sospetti alla guida. Riscontrato un valore superiore al limite consentito, il giovane è stato costretto ad avvertire il padre per poter essere riportato a casa.

L’arrivo del padre

Giunto sul posto con la propria auto, anche il genitore ha mostrato segni di alterazione, evidenti già dalle manovre maldestre durante il parcheggio. Gli agenti hanno deciso quindi di sottoporlo al test dell’etilometro, che ha dato esito positivo. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida, come previsto dal nuovo Codice della Strada entrato in vigore lo scorso dicembre. Anche se non è noto il valore registarto dai due, la normativa prevede sanzioni crescenti in base al livello di alcol nel sangue: da multe salate e sospensioni di alcuni mesi fino a pene detentive e revoche prolungate della patente in caso di tassi superiori a 1,5 grammi per litro.