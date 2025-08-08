Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
Salvini: «Vogliamo rivedere i rinnovi della patente dopo certi limiti di età. Il Ponte? Lavori al via a settembre-ottobre»

08 Agosto 2025 - 09:26 Alba Romano
Il ministro dei trasporti: aspettiamo l'analisi dei tecnici della motorizzazione

«Stiamo ragionando su come eventualmente rivedere gli esami di rinnovo della patente di guida dopo certi limiti di età, perché quello che sta succedendo in queste settimane, una riflessione basata sui numeri e sui dati, non sulle impressioni, la impone». A dirlo è il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5. Nell’intervista il leader della Lega dice che vuole «aspettare i riscontri dell’analisi» che i tecnici delle motorizzazioni «stanno facendo». E di non voler dare «numeri a caso» sulle soglie di età.

Le inversioni a U in autostrada

«Noi abbiamo fatto un nuovo codice della strada ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l’autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo codice della strada, occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida altrimenti si fanno disastri», osserva il ministro. Che poi invita a guidare con «estrema prudenza». Sull’iter per il ponte sullo Stretto Salvini conferma l’attesa per l’ok della Corte dei Conti: «Occorre la registrazione della Corte dei conti, siamo ad agosto, non c’è un tempo certo per restituirci l’atto, ma entro un mesetto potrebbe arrivare». Tra settembre e ottobre – ha continuato Salvini – «il Consorzio incaricato dei lavori conta di iniziare. Sulla bollinatura niente è scontato. C’è il tema delle infiltrazioni mafiose dove innalzeremo le barriere maggiori possibili. Lo Stato deve poter controllare: con procure, Dia e ministero dell’Interno troveremo tutte le contromisure necessarie».

