Trump al Monte Rushmore: Identità Usa sotto nuovo attacco. Non saremo mai un Paese comunista – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2026 “Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un nuovo attacco, a una generazione di distanza da quando abbiamo combattuto e vinto la Guerra Fredda contro la minaccia del comunismo. Oggi assistiamo a una recrudescenza della minaccia comunista nella nostra terra, alimentata anche da chi è appena arrivato nel Paese e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo. Non si tratta di semplici divergenze politiche, come quelle su tasse o regolamenti. Il comunismo rappresenta una minaccia mortale per la libertà americana. È la minaccia più grave che il nostro Paese abbia mai affrontato, superando persino la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, Pearl Harbor o l'11 settembre. Non permetteremo che questo accada. Credetemi, non lo permetteremo. [applausi] Perché il comunismo è nemico dei popoli liberi ovunque, in ogni parte del mondo. Non funziona mai. È nemico della Costituzione. Soprattutto, è nemico del 4 luglio 1776. È davvero un nemico. Mentre i radicali e gli estremisti attaccano continuamente la nostra straordinaria storia, tacciono sulla storia miserabile del comunismo stesso, poiché non ha mai funzionato. Se si osserva la realtà, sotto nomi, ideologie e sistemi diversi, quel modello ha causato più morte e distruzione di qualsiasi altro sistema mai sperimentato. Ha ucciso 100 milioni di persone soltanto nel secolo scorso. Il comunismo è l'esatto opposto della vita, della libertà e della ricerca della felicità. È morte, tirannia e ricerca del male. La morale comunista, priva di Dio, sostiene che tutto sia giustificabile pur di realizzare visioni disumane. Non vogliono il bene. Non amano Dio e non lo vogliono. Non amano la religione, non la vogliono e non la accettano. Ma non permetteremo loro di vincere. Non hanno alcuna possibilità”. Lo ha detto Donald Trump, al Mount Rushmore, in South Dakota, in occasione dei 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev