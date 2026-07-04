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Trump al Mount Rushmore ricorda Washington, Jefferson, Roosevelt, e Lincoln: Paladini di libertà – Il video

04 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2026 "250 anni, che giornata importante. La considero tale perché sono qui con voi; è un aspetto che apprezzo molto. E, tra l'altro, qui abbiamo ottenuto grandi vittorie. Abbiamo vinto in modo schiacciante, ogni singola volta. Ma domani, a 250 anni di distanza, le parole della nostra Dichiarazione d'Indipendenza hanno provocato una scossa tellurica che ha attraversato tutte le epoche successive. Hanno dato vita a una rivoluzione mai conclusa, che prosegue ancora oggi. E stasera ci ritroviamo su questo splendido monte – ed è davvero splendido – per esprimere la nostra gratitudine a coloro che hanno reso tutto ciò possibile, a cominciare dai quattro uomini che, più di ogni altro, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Rendiamo omaggio al padre della patria, George Washington; all'autore della Dichiarazione d'Indipendenza, Thomas Jefferson; al grande emancipatore e salvatore della nostra Unione, Abraham Lincoln; e all'uomo che ha trasformato l'America in una superpotenza globale, Theodore Roosevelt. Sono loro gli uomini che hanno proclamato la libertà, conquistato la nostra libertà, salvato la nostra libertà e garantito la nostra libertà", così Trump al Mount Rushmore ricorda Washington, Jefferson, Roosevelt, e Lincoln. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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