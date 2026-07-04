Trump: Siamo il Paese più potente della terra e, per grazia di Dio, quello di maggior successo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2026 "Negli annali della storia, mai prima d'ora una nazione ha celebrato un trionfo così magnifico come quello a cui stiamo partecipando proprio ora. A 250 anni dalla sua fondazione, l'America è la più antica repubblica della terra. Siamo il popolo più libero della terra. Abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra. Siamo il Paese più forte e potente della terra. E, per grazia di Dio, gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, dai risultati più straordinari e più eccezionale che sia mai esistita nella storia dell'umanità. Ed è un onore essere il vostro presidente. È davvero magnifico. Per un quarto di millennio, la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, l'autogoverno e una prosperità senza pari sono fioriti qui come mai accaduto altrove. Non c'è nulla di paragonabile a ciò che stiamo realizzando", così il Presidente Donald Trump, aprendo il suo discorso al Mount Rushmore, per i festeggiamenti dei 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev