La creatina può migliorare la concentrazione? Cosa sappiamo davvero e chi potrebbe beneficiarne

Per anni è stata considerata un integratore per sportivi e bodybuilder. Oggi la creatina è al centro di un crescente interesse scientifico per i suoi possibili effetti su memoria, attenzione e metabolismo energetico del cervello. Ecco cosa dicono i ricercatori

Con l’arrivo del caldo e delle notti sempre più difficili da dormire, la sensazione di stanchezza e il calo della concentrazione spingono molte persone a cercare strategie per ritrovare energia e lucidità mentale. Tra gli integratori che negli ultimi mesi stanno attirando sempre più attenzione c’è la creatina. Per anni è stata considerata un alleato quasi esclusivamente di bodybuilder, velocisti e frequentatori delle palestre, ma oggi è al centro di un interesse che va ben oltre la performance sportiva.

Negli ultimi anni il numero di studi dedicati ai suoi possibili effetti sulla salute del cervello è cresciuto rapidamente, alimentando l’ipotesi che possa contribuire a sostenere memoria, attenzione e funzioni cognitive, soprattutto in condizioni di particolare stress per l’organismo o con l’avanzare dell’età. Un entusiasmo che ha rapidamente superato i confini della ricerca, trovando spazio sui social network, nei podcast dedicati alla longevità e tra i consigli di molti divulgatori. Ma le prove scientifiche sono davvero sufficienti per considerare la creatina un integratore utile per tutti?

Utilizzo ed effetti sul corpo

Per capire perché oggi la creatina interessi anche neuroscienziati e geriatri bisogna partire dalla sua funzione. Si tratta di una sostanza che il nostro organismo produce naturalmente a partire da tre aminoacidi, le molecole che costituiscono le proteine, e che assumiamo anche attraverso alimenti come carne e pesce. Una volta sintetizzata, viene trasportata soprattutto ai muscoli, dove è immagazzinata per circa il 95% delle riserve dell’organismo. Qui entra in gioco come una sorta di riserva energetica: quando le cellule hanno bisogno di energia in tempi molto rapidi, ad esempio durante uno sprint o il sollevamento di un peso, la creatina contribuisce a rigenerare velocemente l’ATP , la principale “moneta energetica” utilizzata dalle cellule per svolgere le loro funzioni. È proprio questa capacità di sostenere la produzione di energia che ha reso la creatina uno degli integratori più studiati nello sport.

Ma i muscoli non sono gli unici organi ad avere un elevato fabbisogno energetico. Pur rappresentando appena il 2% del peso corporeo, il cervello consuma circa un quinto dell’energia utilizzata dall’intero organismo. Da qui nasce una domanda che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei ricercatori: se la creatina aiuta le cellule a gestire meglio le proprie riserve energetiche, potrebbe fare lo stesso anche nei neuroni, soprattutto quando il cervello è sottoposto a condizioni di particolare stress?

Cosa dice la scienza (al momento)

L’idea che la creatina possa sostenere anche il cervello nasce da un’osservazione biologica precisa. Così come i muscoli, anche i neuroni hanno bisogno di grandi quantità di energia per mantenere attive le connessioni tra le cellule, trasmettere gli impulsi nervosi e svolgere funzioni come memoria, attenzione e ragionamento. Quando questo fabbisogno aumenta improvvisamente, ad esempio dopo una notte quasi insonne, durante una prolungata privazione di sonno, in condizioni di ridotta disponibilità di ossigeno o nel corso di alcune malattie neurologiche, le riserve energetiche possono diventare un fattore limitante. È proprio in questi contesti che la creatina potrebbe offrire un supporto, contribuendo a mantenere più efficiente il metabolismo energetico cerebrale. Negli ultimi anni questa ipotesi è stata messa alla prova da numerosi studi sperimentali.

Alcuni lavori hanno osservato che l’integrazione di creatina può attenuare il peggioramento delle prestazioni cognitive dopo una deprivazione di sonno, migliorando parametri come memoria di lavoro, tempi di reazione e velocità di elaborazione delle informazioni. In uno studio pubblicato nel 2024 su Scientific Reports, ad esempio, una singola dose elevata di creatina è stata associata a un miglioramento di alcune funzioni cognitive dopo 21 ore di veglia continua, insieme a modifiche dei marcatori del metabolismo energetico cerebrale. Altri studi hanno riportato risultati simili utilizzando dosaggi differenti, suggerendo che i benefici potrebbero emergere soprattutto quando il cervello è sottoposto a uno stress metabolico piuttosto che nelle normali condizioni di riposo.

Perché i risultati non sono ancora sufficienti

È proprio questo il quadro ricostruito da una recente review pubblicata su Brain and Spine. Analizzando gli studi disponibili, gli autori concludono che la creatina rappresenta una delle strategie più promettenti per sostenere il metabolismo energetico cerebrale, ma sottolineano anche come le evidenze siano ancora insufficienti per raccomandarne l’uso nella popolazione generale. Gli scienziati spiegano come «i lavori pubblicati finora utilizzano dosaggi molto diversi, durate dell’integrazione variabili, popolazioni eterogenee e test cognitivi non sempre confrontabili». Inoltre, uno dei principali limiti evidenziati riguarda «la difficoltà di misurare quanta creatina riesca effettivamente a raggiungere il cervello dopo l’assunzione dell’integratore», un aspetto che rende più complessa l’interpretazione dei risultati. Per risolvere quest’ultima difficoltà i ricercatori stanno sempre di più utilizzando la spettroscopia di risonanza magnetica, una tecnica simile alla risonanza magnetica tradizionale che, anziché produrre immagini degli organi, permette di stimare la concentrazione di alcune molecole coinvolte nel metabolismo energetico dei neuroni. Si tratta però di metodiche ancora complesse e non sempre standardizzate, che rendono più difficile confrontare i risultati dei diversi studi.

Perché i ricercatori invitano alla cautela

Quindi dovremmo assumere tutti creatina? Le evidenze disponibili, allo stato attuale non permettono di rispondere affermativamente. Se per l’ambito sportivo la creatina è tra gli integratori con il maggior numero di prove a sostegno della sua efficacia e sicurezza, quando l’obiettivo diventa sostenere memoria, attenzione o altre funzioni cognitive il quadro è ancora diverso. Gli studi condotti finora hanno mostrato risultati promettenti, ma, come specificato più volte dai singoli ricercatori, prevalentemente in condizioni sperimentali ben definite o in popolazioni specifiche, e che quindi non consentono ancora di estendere questi benefici alla popolazione generale.

È per questo che, pur riconoscendo il potenziale della creatina come possibile supporto al metabolismo energetico del cervello, gli autori degli studi invitano a interpretare i risultati con cautela.