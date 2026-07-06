Etna in eruzione, voli sospesi all’aeroporto di Catania: stop ad arrivi e partenze fino alle 14 – Il video

La nube di cenere ha obbligato l'aeroporto di Catania-Fontanarossa ha bloccare i voli. La situazione è in continuo aggiornamento

Nuovi disagi all’aeroporto di Catania-Fontanarossa per l’attività dell’Etna. Dopo lo stop ai voli in arrivo scattato nella serata di domenica 5 luglio, la Sac, società che gestisce lo scalo etneo, ha disposto il blocco delle attività di volo anche per la mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Restano sospesi gli arrivi e le partenze sono bloccate, al momento, fino alle 14 (ma lo stop potrebbe prolungarsi). L’aeroporto di Comiso risulta invece regolarmente operativo. Ai passeggeri viene chiesto di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo.

La nube di cenere

A causare le limitazioni ai voli è la nube di cenere prodotta dalla nuova attività del vulcano. Secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le emissioni di cenere sono cominciate domenica mattina intorno alle 5.45 dalla bocca sull’alto fianco orientale del cratere Voragine e si sono intensificate circa un’ora dopo. La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 chilometri sopra la cima del vulcano ed è stata spinta dai venti verso sud e sud-sud-est.

L’attività del vulcano

L’Etna era già entrato in una nuova fase eruttiva il 26 giugno, con attività stromboliana e colate laviche nell’area sommitale. L’Ingv ha spiegato che l’attività effusiva iniziata a fine giugno si è progressivamente esaurita fino a terminare il 4 luglio. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio si era formato anche un secondo piccolo flusso lavico, lungo poco più di cento metri, poi arrestatosi nella mattinata del 3 luglio.