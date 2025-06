Etna, i turisti in gita sorpresi dal boato non mollano i telefoni. La scena virale in alta quota – Il video

I video pubblicati sui social dagli stessi turisti sorpresi dal crollo di una parte del cratere del vulcano. La fuga di alcuni e la scelta di altri di cercare la prospettiva migliore per un ultimo selfie

I più svegli hanno alzato il passo per allontanarsi il prima possibile dal cratere dell’Etna che sputava rombi e nuvoloni neri di cenere. Ma altri escursionisti in quota sul vulcano hanno pensato bene di riprendere il telefono, così da rendere davvero memorabile quel momento anche in futuro. Altri, mentre la maggior parte scappava, si sono anche arrampicati su una parete di terra, così da avere una visuale migliore per un selfie o un video da pubblicare sui social.

E poi c’erano quelli che fuggivano. Per lo più stranieri, stando all’audio che si sente nei video diffusi poco dopo il crollo di una parte del cratere di oggi 2 giugno e diventati virali. Diversi indossavano anche il casco, segno che facevano parte di una escursione con guida turistica, impotente davanti al desiderio di riprendere più da vicino un evento dai risvolti ovviamente imprevedibili.