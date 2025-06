L’Etna è in eruzione: crolla una parte del cratere Sud-Est. Grossa nube di fumo, scatta l’allerta rossa per i voli – Foto e video

L'attività del vulcano è stata ripresa e documentata in tempo reale da residenti e turisti sui social

Una nube eruttiva alta alcuni chilometri si è levata sopra l’Etna. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un flusso piroclastico, probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale caldo, secondo le osservazioni preliminari, sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est ha dato vita a una fontana di lava e ha fatto sì che il tremore vulcanico raggiungesse valori molto alti.

Allerta rossa per i voli

Una ricaduta di cenere sottile è stata segnalata a Piano Vetore e una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Secondo i modelli di previsione dell’Ingv, la nube eruttiva dovrebbe muoversi in direzione Ovest-Sud Ovest. L’istituto di vulcanologia ha aggiornato l’avviso per l’aviazione alzandolo al livello più alto, ossia il rosso. Al momento, l’attività eruttiva non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.