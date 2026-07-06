Altra notte di terrore a Kiev, la furia russa sulla capitale. «Bombe sulle case» dopo le minacce di Putin alla Polonia: caccia Nato in volo – La diretta
Un’altra notte di terrore per Kiev, la terza in pochi giorni dopo il raid di giovedì che aveva causato 31 morti. Almeno 15 esplosioni hanno colpito la capitale poco dopo mezzanotte, con almeno 10 morti provvisori. Nel distretto di Podil un condominio è crollato parzialmente, mentre a Bucha un drone ha ferito tre persone. L’attacco è arrivato in due ondate, missili balistici e Kalibr prima, bombardieri Tupolev poi, con droni Geran 5 e missili Kh101. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di 2.200 droni russi usati in una settimana, mentre Kiev rivendica 16 centrali colpite in Crimea.
Le minacce di Peskov alla Polonia prima del vertice Nato
Alla vigilia del summit Nato di Ankara, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito Varsavia: «La Polonia farebbe bene a pensare alla sua sicurezza», accusandola di aver «messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina». Per Peskov, come riporta Ivanova, la responsabilità dell’escalation è occidentale, perché Kiev è appoggiata da «Berlino, Parigi, L’Aia, Oslo e, purtroppo, Washington». Nonostante i toni, Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si sono sentiti il 4 luglio per un’ora e mezza, e secondo il consigliere Ushakov il presidente Usa avrebbe confermato la disponibilità a mediare per una tregua.
Attacchi russi a Odessa: danni alle case
Le truppe russe hanno colpito Odessa nella notte: cinque case private e un dormitorio sono stati danneggiati nel quartiere di Kyivskyi. Le operazioni di rimozione delle macerie sono in corso. Lo ha riportato Ukrinform, citando il responsabile dell’Mba di Odessa, Serhiy Lysak, su Telegram.
«Questa notte il nemico ha attaccato nuovamente Odessa. Tutti i servizi competenti hanno lavorato senza sosta, eliminando le conseguenze e prestando soccorso alla popolazione», ha scritto. Secondo Lysak alle 7 del mattino cinque case private e un dormitorio risultavano danneggiati nel quartiere di Kyivskyi. Le operazioni di rimozione delle macerie sono in corso. I binari del tram sono già stati ripristinati e il trasporto pubblico non è stato interrotto.
Attacchi russi su Kiev, si aggrava il bilancio delle vittime
Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull’intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione di Kiev. Nella capitale, almeno nove persone sono morte e 46 sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev. Almeno un’altra persona è morta nel distretto di Butcha, alla periferia di Kiev, come ha riferito Mykola Kalachnyk, capo dell’amministrazione militare regionale.
Attacco russo su Kiev: «Almeno 4 morti». Polonia fa alzare in volo i caccia
Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno quattro persone e ferendone almeno altre 18, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent. Il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell’edificio crollata in seguito all’impatto di un missile. Altri edifici residenziali sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi.
Il sindaco di Kiev: «Colpito un palazzo: persone intrappolate»
Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano, nel quartiere di Podilskyi, a Kiev. Lo ha comunicato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.
Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell’edificio crollata in seguito all’impatto di un missile. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha inoltre riferito che i detriti hanno colpito un altro edificio residenziale e distrutto un altro edificio «non residenziale» nel quartiere di Podilskyi.
Diversi garage, un magazzino e un edificio «non residenziale» sono stati danneggiati anche nei quartieri di Holosiivskyi e Darnytskyi. Non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime, sebbene Klitschko abbia affermato che alcuni residenti sono intrappolati nell’edificio danneggiato.
Blackout in Crimea per un attacco ucraino alle infrastrutture elettriche
La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014 quando è stata annessa unilateralmente, è rimasta senza elettricità a causa di un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche. Lo ha annunciato il governatore Mikhail Razvojaev, secondo quanto riporta l’Afp. “A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche situate vicino a Sebastopoli, la nostra città è rimasta temporaneamente senza elettricità”, ha scritto Razvojaev su Telegram.
Forti esplosioni a Kiev durante l'allerta missili
Forti esplosioni sono state udite a Kiev durante l’allerta missilistica. Lo riferiscono giornalisti dell’AFP. Le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale, secondo un giornalista indipendente di Kiev presente sul posto, nel contesto di un avvertimento dell’aeronautica militare, secondo cui decine di missili sarebbero stati avvistati in avvicinamento alla capitale ucraina.
«Il nemico sta colpendo con missili balistici». Lo ha scritto su Telegram Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, in merito alle forti esplosioni che si sono udite nella capitale ucraina durante un’allerta missilistica, secondo quanto riporta l’Afp. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko ha precisato che sono state attivate le difese aeree.