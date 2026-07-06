Wimbledon, un super Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ai quarti di finale. Jasmine Paolini tra le prime 8 nel tabellone femminile

Nel tabellone maschile, Cobolli vince un match equilibratissimo con Alex De Minaur: è nella top 8 di Wimbledon per il secondo anno di fila. Vittoria anche per Jasmine Paolini, che supera gli ottavi per la seconda volta in carriera

Wimbledon entra nella seconda settimana, quella decisiva. Un ottimo inizio per il tennis italiano. Flavio Cobolli ha battuto per tre set a zero Alex De Minaur e vola nei primi otto di Wimbledon per il secondo anno di fila, raggiungendo Jannik Sinner. Ai quarti di finale, nel tabellone femminile, rientra anche Jasmine Paolini per la seconda volta in carriera. Dopo un brutto inizio di stagione, può esultare con fiducia per il successo contro la filippina Eala.

Che partita tra Flavio Cobolli e De Minaur

Esulta come Cristiano Ronaldo e fa benissimo Flavio Cobolli. Diventa così il terzo giocatore della storia del tennis italiano ad accedere ai quarti di finale di Wimbledon per più di una volta in carriera, insieme ovviamente a Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli. Lo fa dopo un match esaltante con Alex De Minaur, sempre sul filo del rasoio. Cobolli mette in campo un tennis incisivo, con scambi lunghi e grande varietà di soluzioni. Una partita di alti e bassi, di break e controbreak, addirittura fatta di 11 punti consecutivi nel secondo set per recuperare il 2-5 di svantaggio. Ma è anche un incontro caratterizzato da diversi errori al servizio. Se Cobolli vuole continuare la sua corsa a Wimbledon dovrà migliorare al servizio, anche se il tennista romano è stato bravo a sfruttare gli errori di De Minaur. I due si erano incrociati due anni fa, agli Australian Open nel 2022. Aveva vinto l’australiano, ma era ancora un altro Cobolli. Ora l’azzurro è in ascesa, è al numero 9 del ranking Atp e non vuole di certo fermarsi. Ai quarti lo attende il vincente tra Dimitrov e Fery.

Jasmine Paolini ai quarti di finale

Sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli, Jasmine Paolini conquista una bella e solida vittoria (6-4, 4-6, 6-4) contro la numero 32 al mondo, Alexandra Eala, ma specialista sull’erba. L’azzurra sembra aver scacciato una prima parte di stagione problematica che le aveva costato anche l’abbandono della top 10. Sul Centrale di Wimbledon però, il campo in cui nel 2024 perse la finale del Championship, Paolini conquista per la terza volta un quarto i finale in uno Slam, il secondo a Londra. La tennista toscana affronterà ora l’ucraina Marta Kostyuk che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger.