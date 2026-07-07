Paulo Dybala resta alla Roma: il rinnovo al ribasso e l’ingaggio legato alle presenze. A che punto sono Celik e Pellegrini

Trapelano i dettagli dell'accordo trovato tra l'argentino e il club giallorosso. Ultime battute anche per le trattative con Pellegrini e Celik: cosa manca

Gian Piero Gasperini l’aveva chiesto espressamente alla fine della stagione e sarà accontentato. Come riportto dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Paulo Dybala sarebbe molto vicino a firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Roma anche la prossima stagione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca. L’ingaggio sarà abbassato, per rientrare nei parametri fissati dalla dirigenza della Capitale. Si parla di 3 milioni di euro fissi più bonus legati al numero di presenze e alla prestazoni in campo. La qualità di Dybala è indiscutibile, ma il vero problema in questi anni è stata la sua condizione fisica. Ecco perché la Roma ha voluto abbassare l’ingaggio che l’ex Juventus ha percepito la scorsa stagione, pari a 6 milioni netti. Il nuovo contratto dovrebbe avere durata annuale, ma la Roma dovrebbe avere l’opzione di rinnovarlo unilateralmente fino al 30 giugno 2028.

🚨💛❤️ Paulo Dybala has agreed all terms of new deal at AS Roma, never in doubt. 🇦🇷



He’s staying at the club to play UCL football with reduced salary, new deal completed. pic.twitter.com/mnGlgmErWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Dybala giocherà la Champions League con la Roma

Paulo Dybala tornerà quindi a giocare la Champions League con la maglia della Roma. Qualificazione nel corso dell’ultimo campionato resa possibile anche dalle giocate del talento di Laguna Larga. Infatti, Dybala è stato condizionato dagli infortuni anche lo scorso anno e i numeri sono lì a certificare una condizione fisica non sempre ottima: appena tre reti e otto assist in sole 27 presenze. Dybala è così, quel gioiello estremamente fragile che va usato con cura e parsimonia. È proprio questo il ruolo che vuole ritagliare Gasperini al suo numero 21: una risorsa importante, da non impiegare sempre, magari da tenere sotto la teca per inserirlo nelle grandi notti europee. Quella di una Champions League che il popolo giallorosso potrà rivivere dopo sette anni.

Vicini anche i rinnovi di Celik e Pellegrini: quando arriveranno gli annunci

Non solo Paulo Dybala. Gasperini aveva chiesto i rinnovi anche di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, dopo aver accettato di seprararsi da Stephan El Shaarawy. L’obiettivo del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico è quello di arrivare al 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria e dell’inizio ufficiale della prossima stagione, con tutto già definito. Ecco perché l’annuncio dei tre rinnovi di contratto dovrebbe arrivare nelle prossime ore. A tenere più col fiato sospeso i tifosi giallorossi era però la situazione legata Dybala. A breve la fumata bianca.