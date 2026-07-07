Ted Cruz: "Grazie Presidente per aver fatto togliere ridicolo cartellino rosso", Trump ride – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2026 "Signor Presidente, voglio congratularmi con Lei per la Sua storica leadership. Il documento appeso a quella parete ha appena compiuto 250 anni, così come la nazione che ha contribuito a creare. E la campana che ha appena suonato sulla scrivania "Resolute", credo, preannuncia che i prossimi 250 anni saranno ancora più grandi dei primi 250. Intende la campana che non restituirò? Che non ho intenzione di restituire. Credo che tutti sapessero che avrebbe tenuto la campana. E a nome di tutti gli americani, grazie per essersi sbarazzato di quel ridicolo cartellino rosso. È stato spettacolare. C'era un motivo per cui il trofeo della FIFA è rimasto qui per tutto quel tempo". Così il senatore repubblicano Ted Cruz ha ringraziato Donald Trump nello Studio Ovale a proposito del controverso caso della squalifica del giocatore della nazionale americana Folarin Balogun. Trump, a fianco del Senatore, ride divertito. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev