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Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio vicino a Rieti: morti una donna e un giovane

08 Luglio 2026 - 13:00 Alba Romano
Vigile fuoco
Vigile fuoco
Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di sostanza. L'episodio si sarebbe verificato in una struttura dove sono stoccate le polveri
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Una forte esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, all’interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la Pirotecnica Mattei. Dal luogo si è sollevata anche una densa colonna di fumo, mentre il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza. A esplodere, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata una casamatta dell’azienda – ossia una struttura fortificata in cemento armato o pietra – in cui sono stoccate le polveri.

Ritrovati due corpi senza vita

Nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie, i vigili del fuoco hanno rinvenuto due corpi senza vita. Si tratterebbe di una donna e di un giovane: quest’ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell’esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023, la Pirotecnica Mattei aveva subìto un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone: Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano.

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