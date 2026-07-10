Bignami: Non c'è incompatibilità tra spese per difesa e sostegno imprese e famiglie per energia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 “La forza dei territori – Coesione e competitività”, l’incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Crowne Plaza Rome – St. Peter’s. Il tema dell’iniziativa l’importanza di puntare sulla forza dei territori in Italia ed in Europa. Tra i partecipanti anche Giovanni Donzelli, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, Carlo Fidanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev