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Donzelli: Su legge elettorale voteremo compatti come sempre – Il video

10 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 “La forza dei territori – Coesione e competitività”, l’incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Crowne Plaza Rome – St. Peter’s. Il tema dell’iniziativa l’importanza di puntare sulla forza dei territori in Italia ed in Europa. Tra i partecipanti anche Giovanni Donzelli, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, Carlo Fidanza. AntennaSud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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