Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro ambientale: "Ripartenza segno di riscossa civile" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 'Le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico'. Le parole de Capo dello Stato alla cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale a Seveso il 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina fu sprigionata a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale dell'Icmesa. “Quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta, nella coscienza italiana ed europea, per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile, e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela delle comunità e dell'ambiente come diritto umano primario", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Seveso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev