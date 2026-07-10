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Mattarella: Da tragedia Seveso punto di svolta per la coscienza e sicurezza ambientale Ue – Il video

10 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 "Quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta, nella coscienza italiana ed europea, per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile, e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela delle comunità e dell'ambiente come diritto umano primario". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso alla cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario del disastro ambientale dell'Icmesa del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina fu sprigionata a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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