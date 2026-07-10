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Mercati contadini Campagna amica in 71 ospedali d'Italia, nasce patto per la salute – Il video

10 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 Quasi 100mila persone hanno partecipato a “Campagna Amica per la Salute”, la più grande iniziativa italiana dedicata alla prevenzione attraverso l’alimentazione. Coinvolti 71 ospedali, oltre mille aziende agricole, istituzioni, medici e nutrizionisti. Promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, l’iniziativa rafforza il legame tra agricoltura e medicina. Al centro, la Dieta Mediterranea come strumento di prevenzione. Interviste: Dominga Cotarella (Fondazione Campagna Amica – Terranostra) e Antonio Gasbarrini (Fondazione Policlinico Gemelli – Aletheia). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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