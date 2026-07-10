Roscani (FdI): Emendamento su fuorisede grande passo avanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 ''Ennesimo impegno mantenuto da FdI, dal centrodestra e dal Governo Meloni. Abbiamo presentato un emendamento che consentira' agli studenti e ai lavoratori fuorisede, a tutti i cittadini che sono lontani dalla propria residenza, di poter votare alle politiche, alle europee e ai referendum. Si tratta di un grande passo avanti." Lo ha detto Fabio Roscani di Fratelli d'Italia in piazza Montecitorio. Roscani ha mostrato ai giornalisti il testo dell'emendamento della maggioranza alla legge elettorale che consentirà ai cittadini fuori sede di votare anche alle elezioni politiche, ai referendum e alle europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev