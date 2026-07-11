La rete idrica italiana fa acqua da tutte le parti: guasti e infrastrutture vecchie pesano 10 miliardi di euro ogni anno

Secondo l'ufficio studi della Cgia di Mestre, il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa: «Serve un piano infrastrutturale urgente»

La rete idrica italiana fa acqua da tutte le parti. Secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, il 42% dell’acqua potabile immessa in rete viene dispersa, principalmente a causa di infrastrutture vecchie e fatiscenti. Un problema non certo nuovo per l’Italia, che ogni anno costa alle casse dello Stato la bellezza di 9,8 miliardi di euro. Nel 2022, l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati Istat, si sono persi 3,8 miliardi di metri cubi di acqua. Significa che, ogni giorno, si perdono per strada 157 litri per abitante.

La Basilicata è maglia nera della dispersione idrica

Le cause principali dell’elevato tasso di dispersione idrica in Italia sono note: i guasti nelle condotte, l’età avanzata degli impianti, gli errori di misurazione dei contatori e gli allacci abusivi. Le città con le perdite più elevate sono Potenza (71%), Chieti (70,4%), L’Aquila (68,9%), Latina (67,7%) e Cosenza (66,5%). Le più virtuose, invece, sono tutte in Lombardia: Como (9,2%), Pavia (9,4%) e Monza (11%). Va detto che al Sud non mancano alcune eccezioni positive: a Lecce, per esempio, la dispersione idrica si ferma al 12%, meno di Milano (13,4%). A livello regionale, la Basilicata registra la dispersione più alta (65,5%), seguita da Abruzzo (62,5%) e Molise (53,9%), mentre l’Emilia-Romagna è la più virtuosa (29,7%) davanti a Valle d’Aosta (29,8%) e Lombardia (31,8%).

Italia prima in Europa per prelievo idrico

Oltre ad avere uno dei tassi di dispersione idrica più alti d’Europa, l’Italia è anche il Paese europeo con il prelievo idrico più alto. Nel 2023, 36,5 miliardi di metri cubi d’acqua, più di Spagna (33 miliardi) e Francia (26 miliardi). Quasi la metà dell’acqua immessa in rete (il 49%) va all’agricoltura, il 23% agli usi civili, il 18% all’industria e il 10% alla produzione di energia elettrica. Secondo la Cgia di Mestre, è necessario un piano infrastrutturale urgente che includa il recupero dell’acqua piovana (oggi appena al 10% del totale) e la realizzazione di nuove infrastrutture come vasche di laminazione e invasi.

Foto copertina: Pixabay/Rajesh Balouria