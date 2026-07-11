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L’«Assunzione» di Maria in cielo? Per il museo di Pitigliano diventa un’assunzione in azienda: lo scivolone nella traduzione in inglese – La foto

11 Luglio 2026 - 10:19 Alba Romano
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Clamoroso errore di traduzione al museo in provincia di Grosseto: l'Assunzione di Maria diventa un "reclutamento". La foto è virale
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L’Assunzione di Maria in cielo trasformata, per un errore di traduzione, in un’assunzione di lavoro. Succede a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove al museo di Palazzo Orsini la targhetta che accompagna un dipinto di Girolamo di Benvenuto, pittore senese del Quattrocento, scrive il Corriere, traduce in inglese il titolo dell’opera con un improbabile “Recruitment of Mary”. In italiano la dicitura indica correttamente l’Assunzione della Madonna, ma nella versione inglese il termine è stato interpretato nel senso di “reclutamento” o “assunzione” lavorativa.

Il post sui social

A notare lo strafalcione è stata una turista in visita al museo, che ha fotografato la targhetta e ha inviato l’immagine alla pagina Facebook L’inglese imbruttito. «Questa è davvero incredibile, ce l’ha mandata Margaret. Proprio pazzesca, però siamo molto contenti che Maria non sia rimasta disoccupata», scrivono nel post, che è diventato rapidamente virale, raccogliendo oltre 10 mila like e centinaia di commenti, tra ironia e incredulità per la traduzione sbagliata.

Foto copertina: INSTAGRAM/INGLESE IMBRUTTITO

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