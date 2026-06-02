Paura a Pisa, studente universitario sale sul tetto del museo e minaccia di gettarsi nel vuoto

Il giovane 22enne è riuscito a eludere la vigilanza dell'Opera del Duomo. Due ore di trattativa con le forze dell'ordine

Momenti di forte tensione a Pisa, dove uno studente universitario di 22 anni è rimasto per circa due ore sul tetto del Museo dell’Opera del Duomo, a pochi passi dalla Torre pendente, minacciando di gettarsi nel vuoto. Il giovane, secondo quanto emerso, sarebbe affetto da un disagio psichico.

Il 22enne ha eluso la vigilanza

L’allarme è scattato poco dopo le 10. Lo studente avrebbe eluso la vigilanza dell’Opera della primaziale pisana riuscendo ad accedere alla copertura della struttura, dove ha iniziato a muoversi in maniera instabile, attirando immediatamente l’attenzione di turisti e passanti. Nel giro di pochi minuti l’area è stata completamente cinturata da polizia e vigili urbani, mentre vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno avviato una complessa trattativa per convincere il giovane a desistere. La scena si è svolta sotto gli sguardi di centinaia di visitatori presenti nella zona monumentale.

Due ore di negoziazione

Dopo circa due ore di negoziazione, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo insieme agli agenti di polizia e a metterlo in sicurezza, ponendo fine alla situazione di pericolo. Una volta riportato al piano terra, il giovane avrebbe opposto resistenza prima di essere affidato al personale sanitario del 118. Successivamente è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.