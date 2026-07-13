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Blitz dei Carabinieri a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov". 15 arresti – Il video

13 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito 15 provvedimenti di fermo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano sull’escalation criminale registrata in città dallo scorso novembre, in particolare nell’area del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Nove dei provvedimenti riguardano persone indagate, a vario titolo, per estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Gli altri sei fermi hanno coinvolto soggetti ritenuti appartenenti, secondo gli investigatori, a un’associazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri San Lorenzo e Zen 2, con la disponibilità di armi da fuoco Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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