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Carabinieri fermano 15 persone appartenenti alla banda del kalashnikov a Palermo – Il video

13 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 15 persone, ritenute componenti della cosiddetta "banda dei kalashnikov". Il provvedimento cautelare è stato disposto dalla Procura distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di essere gli autori e i mandanti di una serie di attentati e intimidazioni ai danni di commercianti e imprenditori, registrati tra lo scorso novembre e i giorni scorsi nel territorio del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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