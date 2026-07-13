Corazza (Pe Italia) a presentazione conferenza di Ventotene: Ue si deve difendere dalle autocrazie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2026 "Il Parlamento europeo insieme alla Commissione sostiene con grande convinzione questo secondo appuntamento dopo il grande successo dell'anno scorso. Oggi il dibattito su come rafforzare l'Unione Europea e difendere le democrazie liberali deve essere in cima all'agenda politica. Soltanto un'Europa più forte sarà in grado di difendere l'indipendenza degli europei da minacce molto concrete delle autocrazie. L'Europa purtroppo è sotto attacco e da parte di un fronte di autocrazie sempre più aggressivo che mira a indebolire la democrazia liberale, e quindi si deve difendere." Così Carlo Corazza direttore del Pe in Italia a margine della 2° conferenza europea di Ventotene a Esperienza Europa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev