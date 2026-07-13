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Kallas: Lo Stretto di Hormuz deve restare aperto e senza pedaggi – Il video

13 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2026 "Nella mia lista c'è anche il pranzo con i partner del Golfo riguardo alla sicurezza della regione del Golfo. È stato un tema prioritario nella mente di tutti; il memorandum d'intesa c'è, ma non sta reggendo davvero, e stiamo discutendo su cos'altro possiamo fare, che tipo di messaggi possiamo inviare, ovvero che lo Stretto di Hormuz deve essere aperto, la libertà di navigazione deve essere rispettata e non possono esserci pedaggi o tasse per la navigazione in quella zona". Così la Vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas a margine del Consiglio per gli Affari Europei a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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