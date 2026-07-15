Aboliti i controlli alla frontiera tra Spagna e Gibilterra, Sanchez: Oggi facciamo la storia – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 15 luglio 2026 "Oggi facciamo la storia. Cade la Verja di Gibilterra, l'ultimo muro dell'Europa continentale, per dare il posto a una nuova era di convivenza e prosperità condivisa. Questo accordo pone al centro il benessere dei 300.000 andalusi di Campo de Gibilterra e apre una nuova tappa nelle relazioni tra Spagna e Regno Unito", lo ha detto il premier spagnolo Sanchez presiedendo alla cerimonia per l'eliminazione della "Verja", la barriera di frontiera terrestre tra Gibilterra e il Campo di Gibilterra, dopo l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Unione europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit della Rocca. Fb Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev