Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Attilio Fontana: Rapporti imprenditoriali tra Lombardia e Osaka sempre più proficui – Il video

15 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 15 luglio 2026 "Tra la Lombardia e il Giappone, e in particolare con la Prefettura di Osaka, esistono numerosi elementi di affinità. Ci accomuna soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, con una forte attenzione all'innovazione, alla ricerca e alle tecnologie deep tech: ambiti che rendono sempre più interessanti le relazioni tra i nostri sistemi imprenditoriali". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento "Lombardy and Japan: Shaping lnnovation Together", che ha riunito i rappresentanti istituzionali italiani e giapponesi con l'obiettivo di consolidare la collaborazione tra i due territori e tradurla in nuove opportunità per imprese, università e sistemi produttivi. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

3.

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto»

4.

Vannacci molla Barboni, il militante del pestaggio al migrante: «Sono contro la violenza non giustificata da esigenze di difesa»

5.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati