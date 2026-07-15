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Boccia: Rapporti Stati Uniti – Ue costruire nuova agenda democrazia, affrontare la sfida tecnologica – Il video

15 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 'Costruire il domani. Tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale' il titolo del seminario organizzato al Senato, su iniziativa del presidente del gruppo del Pd Francesco Boccia, per riflettere su "come costruire una nuova agenda per democrazia, innovazione e partecipazione nel XXI secolo, a partire dalla crisi dell'ordine internazionale e dalla rivoluzione digitale". In apertura il i saluti di Nicola Zingaretti, presidente del Pd al Pe; Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd; Barbara Carfagna, giornalista Tg1; Lucia Goracci, giornalista Rai; Francesco Grillo, docente all'Università Bocconi. Sono intervenuti anche Bill De Blasio, già sindaco di New York, Marcos Perestrello, presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato e la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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