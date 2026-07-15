Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Camisa (Confapi): Proposta al Governo per mobilitare 25 miliardi di euro di investimenti per le Pmi – Il video

15 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 "C'è la necessità di una nuova politica industriale che sostenga investimenti, innovazione e patrimonializzazione delle Pmi industriali, in questa prospettiva, abbiamo presentato al Governo un pacchetto di proposte in grado di mobilitare fino a 25 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la capitalizzazione delle imprese, accelerarne la trasformazione digitale e aumentarne la competitività". Lo ha detto il Presidente di Confapi, Cristian Camisa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

3.

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto»

4.

Vannacci molla Barboni, il militante del pestaggio al migrante: «Sono contro la violenza non giustificata da esigenze di difesa»

5.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati