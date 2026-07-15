Camisa (Confapi): Proposta al Governo per mobilitare 25 miliardi di euro di investimenti per le Pmi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 "C'è la necessità di una nuova politica industriale che sostenga investimenti, innovazione e patrimonializzazione delle Pmi industriali, in questa prospettiva, abbiamo presentato al Governo un pacchetto di proposte in grado di mobilitare fino a 25 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la capitalizzazione delle imprese, accelerarne la trasformazione digitale e aumentarne la competitività". Lo ha detto il Presidente di Confapi, Cristian Camisa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev