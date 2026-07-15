Dibattito interrotto da ingresso Ministra Roccella in Aula, l'applauso alla Camera – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 Lungo applauso di solidarietà da parte di maggioranza e opposizione per il ritorno in Aula alla Camera della Ministra Eugenia Roccella, dopo la scomparsa del marito nelle acque del Lago di Vico. Il corpo dell'uomo non è stato ancora ritrovato. "Questo applauso vale più di ogni parola ed esprime il sentimento di profonda partecipazione, rispetto e affetto dell'aula nei suoi confronti", ha detto il vicepresidente dell'Aula, Giorgio Mulè. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev