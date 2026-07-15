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Foti: Su preferenze aspettavamo emendamento Schlein. Non l'abbiamo vista arrivare sul serio – Il video

15 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 Noi siamo a favore delle preferenze. Se voteremmo qualsiasi emendamento in materia anche dall’opposizione? Aspettavamo quello del Pd. Stavolta non l’abbiamo vista arrivare sul serio. Si è persa la Schlein sull’emendamento sulle preferenze”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti fuori da Montecitorio nella pausa della seduta della Camera su discussione e voto degli emendamenti alla legge elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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