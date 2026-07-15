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M5S espone cartelli contro maggioranza con scritto 'Imbullonati', Pirondini: Governo vada a casa – Il video

15 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 “Ieri il Governo Meloni è caduto per la seconda volta in 3 mesi. La domanda quindi è, quando ve ne andate a casa? Il 4 settembre vi vanterete di essere il governo più longevo della storia e invece passerete per essere il governo più 'imbullonato' alla poltrona della storia”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini in Aula al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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