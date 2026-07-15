Trump: Ci siamo sbarazzati del bullo Iran, Medio Oriente unito come mai prima d'ora – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 15 luglio 2026 "Penso che tutto si risolverà. Penso che le persone, il Medio Oriente, che ci crediate o no, si sta unendo. Ci stiamo sbarazzando del bullo del Medio Oriente. L'Iran era il bullo del Medio Oriente. Prevaricavano l'Iraq, prevaricavano ogni paese. C'era paura in tutto il Medio Oriente tra gli altri paesi. Lo capisco. Ma c'era paura, e ora non c'è più paura perché la loro capacità militare è stata mandata all'inferno, e non c'è più paura. Penso che il Medio Oriente si stia unendo come non è mai accaduto prima". Così il Presidente degli Usa Donald Trump alla conferenza stampa alla Casa Bianca per il bilaterale con il primo ministro iracheno, Ali al-Zaidi. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev