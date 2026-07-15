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Trump scherza col primo ministro iracheno: Un leader giovane e bello… e questo non mi piace – Il video

15 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 15 luglio 2026 "Quindi, hanno fatto un lavoro fantastico in questo ultimo breve periodo, un periodo di tempo davvero molto breve. Ma hanno un grande leader: il nuovo Primo Ministro è un grande leader. Penso che rimarrà in carica per un lungo periodo di tempo, ed è fantastico averti qui alla Casa Bianca. Grazie mille. Ed è un uomo giovane. È giovane ed è bello (attraente). Il che non mi piace, non ne sono felice". Così il Presidente degli Usa Donald Trump alla conferenza stampa alla Casa Bianca per il bilaterale con il primo ministro iracheno, Ali al-Zaidi. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev

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