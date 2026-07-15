Trump, Usa, Italia ed Europa. L’intervista con l'ex sindaco di New York Bill de Blasio a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 15 luglio 2026 "Dopo Trump i rapporti tra Italia e Usa saranno più normali. Speriamo. Lui deve sempre trovare un nemico ovunque, è fatto così", lo ha detto l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, a Roma, in occasione del seminario "Costruire il domani. Tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale", organizzato su iniziativa del Presidente del gruppo del Pd Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev