Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump, Usa, Italia ed Europa. L’intervista con l'ex sindaco di New York Bill de Blasio a Roma – Il video

15 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Usa, 15 luglio 2026 "Dopo Trump i rapporti tra Italia e Usa saranno più normali. Speriamo. Lui deve sempre trovare un nemico ovunque, è fatto così", lo ha detto l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, a Roma, in occasione del seminario "Costruire il domani. Tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale", organizzato su iniziativa del Presidente del gruppo del Pd Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

3.

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto»

4.

Vannacci molla Barboni, il militante del pestaggio al migrante: «Sono contro la violenza non giustificata da esigenze di difesa»

5.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati