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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri

16 Luglio 2026 - 16:31 Alba Romano
vittorio feltri aggressione cazzotto
vittorio feltri aggressione cazzotto
I due erano sposati dal 15 giugno 1968. Si erano conosciuti al brefotrofio di Bergamo dove lui portava le sue figlie dopo essere rimasto vedovo
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È morta all’età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. I due erano sposati dal 15 giugno 1968 e la loro storia d’amore era iniziata alcuni anni prima al brefotrofio di Bergamo, dove Bonfanti lavorava come puericultrice prendendosi cura dei bambini. Feltri, rimasto vedovo della prima moglie a soli 23 anni, frequentava la struttura perché vi portava le sue figlie gemelle. Da quell’incontro nacque un legame che si consolidò fino al matrimonio. Dalla loro unione sono nati due figli, Mattia e Fiorenza.

Il matrimonio con Feltri

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2023, Enoe Bonfanti aveva raccontato con affetto alcuni aspetti della loro lunga vita insieme: «Lui tende ad alzare un po’ la voce e siccome sono permalosa gli tengo il muso. Ma tanti anni fa mi sono imposta di fare subito la pace e così è più contento».

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