La foto del trasbordo di migranti su Sea Watch 5: «Era un appuntamento»

La pubblica il Giornale. L'indagine della procura di Brindisi

Il Giornale pubblica oggi alcune immagini dell’indagine della procura di Brindisi sulla nave Ong Sea Watch 5. Si vede un uomo in tuta militare e travisato che dà l’ok con il pollice agli attivisti a bordo di un gommone di soccorso dopo il trasbordo di alcuni migranti. La procura indaga il comandante di Sea Watch 5, l’olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Secondo l’inchiesta i trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica.

La foto di Sea Watch

«Queste immagini sono la “pistola fumante” di una consegna di migranti direttamente dai trafficanti» sottolinea una fonte del Giornale. La storia risale all’11 maggio: al mattino parte una barca veloce che trasporta una cinquantina di migranti dalla Tripolitania. La nave è dotata di un satellitare Starlink. Alle 8.04, Eagle 1 avvista Sea Watch 5, che è partita il 6 maggio per cercare migranti e si trova a poco più di 27 miglia dalla costa in zona di ricerca e soccorso libica. «Si tratta di un “appuntamento”», secondo gli investigatori.