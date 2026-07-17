Gualtieri firma dichiarazione per la pace con i Premi Nobel in Campidoglio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2026 È stata ufficialmente firmata nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio la storica "Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante", atto conclusivo della "Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War". Ospiti del Sindaco Gualtieri Premi Nobel, ex Capi di Stato e leader religiosi. Ai lavori hanno preso parte attiva anche il cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, il cardinale Silvano Maria Tomasi e, in prima fila, l'attrice e attivista statunitense Sharon Stone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev