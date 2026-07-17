Trump su elezioni 2020: La Cina voleva far vincere Biden, ho le prove – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 17 luglio 2026 "Il Governo cinese ha cercato di individuare giornalisti statunitensi che avevano espresso giudizi negativi sul presidente degli Stati Uniti, offrendo loro ingenti somme di denaro affinché scrivessero il maggior numero possibile di articoli critici nei suoi confronti, senza curarsi del contenuto di tali scritti. Pechino voleva che il presidente perdesse le elezioni successive; il motivo per cui desideravano la mia sconfitta era che sapevano che avevo compreso le loro manovre: avevo imposto loro dazi per miliardi e miliardi di dollari e avevo costruito la forza militare più potente al mondo. Disponiamo della forza militare più potente del pianeta. Queste sono citazioni testuali tratte dai rapporti della CIA. L'identità della fonte di tali dichiarazioni è attualmente oggetto di verifica. Ma la situazione è ancora più grave. Informazioni di intelligence grezze, ottenute dall'FBI nel 2020 ma insabbiate da burocrati infedeli, rivelavano che le attività della Cina includevano persino il tentativo di fabbricare schede elettorali illegali a favore di Joe Biden. I documenti mostrano che, in quel periodo, decine di importanti rapporti della CIA e della NSA riguardanti i tentativi della Cina di interferire nelle elezioni furono esclusi dal briefing presidenziale", lo ha detto Trump in un discorso alla Nazione. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev