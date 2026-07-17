Trump: Obama aveva ordinato la distruzione di prove di frode elettorale del 2020 – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 17 luglio 2026 "Recentemente abbiamo trovato un numero significativo di "burn bags" per informazioni e questo è un gruppo di sacchi che venivano usati per distruggere informazioni consegnati dal Presidente Barack Hussein Obama per essere bruciati, dovevano essere bruciati. Questi sacchi dovevano essere trattati a un livello diverso, da persone diverse, inceneriti e controllati, ma non è mai successo. Forse siamo stati fortunati. Crediamo che questo non sia stato fatto intenzionalmente, ma piuttosto a causa della grossolana incompetenza delle persone che avrebbero dovuto bruciare quei sacchi." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso alla nazione. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev