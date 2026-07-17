Von Der Leyen incontra Zelensky a Kiev: Nuova partnership di difesa 'Drone Deal' – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 13 luglio 2026 "Il mio primo punto riguarda il modo in cui ci stiamo unendo per proteggere i vostri cieli. Abbiamo infatti appena avviato la nostra Partnership Industriale per la Difesa. Si tratta di un grande passo avanti, e al centro di questo accordo c'è una nuova intesa sui droni. Di cosa si tratta, concretamente? Questa nuova cooperazione si svilupperà attorno a joint venture, con trasferimenti tecnologici mirati, competenze e investimenti nei settori a duplice uso (dual-use) in Ucraina. L'obiettivo è unire il meglio dell'ecosistema dei droni dell'Ucraina e dell'Unione Europea. Ovvero, ad esempio, l'ingegno ucraino testato ogni giorno sul campo di battaglia e la forza industriale dell'Unione Europea, in grado di produrre rapidamente e su vasta scala. Non ci limiteremo a sviluppare insieme i droni e i sistemi di contrasto ai droni di nuova generazione, ma li produrremo anche più velocemente che mai, in modo che l'Ucraina ottenga ciò di cui ha bisogno ora e l'Europa, nel suo insieme, costruisca le capacità di cui potrebbe aver bisogno domani." Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in una conferenza stampa congiunta con il Presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev