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Cane lasciato tra i rifiuti pericolosi, il sindaco di Bacoli: «Lo adotteremo noi, e l’imprenditore che lo ha abbandonato non lavorerà per il Comune» – Il video

18 Luglio 2026 - 10:18 Francesca Milano
Il cucciolo è stato lasciato sul ciglio di una strada da un imprenditore. La scoperta grazie a un video dei Carabinieri
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«Lo adotteremo noi». Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato su Instagram di voler riportare nel comune flegreo il cucciolo abbandonato ieri lungo una strada di Giugliano in Campania da un imprenditore di Bacoli. L’obiettivo, adesso, è trovare per il cane una famiglia, Oppure, scrive il sindaco, la soluzione sarà quella di «prendercene noi cura». 

Ma c’è di più: Della Ragione ha annunciato che l’imprenditore che ha abbandonato il cane «non lavorerà per il Municipio» e non verrà coinvolto nei cantieri comunali perché «chi sversa rifiuti in strada, chi abbandona gli animali, si macchia di reati gravi. E non ha i requisiti etici per poter lavorare per l’ente pubblico».

L’abbandono ripreso dalle telecamere

L’abbandono del cucciolo è stato scoperto grazie alle telecamere installate dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli per contrastare gli sversamenti abusivi nell’area di Giugliano. Le immagini mostrano un’automobile che si ferma in una zona periferica già in passarto utilizzata per l’abbandono illecito di rifiuti.

Anche stavolta, infatti, il conducente si ferma, scende dell’auto e scarica alcuni materiali, risultati poi rifiuti pericolosi. Ma insieme a quelli scarica e abbandona lì anche il cucciolo di pochi mesi, lasciandolo sul ciglio della strada e ripartendo con l’auto rapidamente. Nelle immagini si vede il cane, spaesato, che si guarda attorno. Il sindaco di Bacoli ha descritto il gesto con un’immagine: il cucciolo sarebbe stato trattato «come se fosse un sacco della spazzatura».

Nelle immagini della telecamera si vede poi anche la scena dell’arrivo dei carabinieri forestali, che stavano controllando la zona da remoto e che sono intervenuti e hanno trovato il cane denutrito e disidratato. Il cucciolo si è avvicinato ai carabinieri e si è lasciato coccolare.

Denunciato un imprenditore di 52 anni

L’analisi delle registrazioni ha permesso ai militari di risalire al responsabile: è un imprenditore edile di 52 anni residente a Bacoli. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per l’abbandono dell’animale e per lo scarico illecito dei rifiuti pericolosi.

Nei suoi confronti è stato disposto anche il ritiro della patente, poiché il veicolo sarebbe stato utilizzato per commettere i reati contestati.

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